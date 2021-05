Namorada de Orochi é acusada de traição em vídeo e rapper se pronuncia

O (ex) casal formado pelo rapper Orochi e a modelo Lara Jucá foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter após circular um vídeo que vem sendo apontado como prova de uma suposta traição da loira com um amigo do rapper.

Com a repercussão, Orochi saiu em defesa da modelo, afirmando que eles já estão “terminados” e que a culpa pelo fim do relacionamento não foi da ex. Os dois namoravam desde 2019.

Orochi se pronuncia após o fim de seu relacionamento pic.twitter.com/BvHbv7N8z2 — (@trapics7) May 29, 2021

"Tenho 22 anos e desde os 15 anos estou acostumado a lidar com mentiras. Terminei meu relacionamento, mas não foi por traição, pelo contrário. Me tornei um homem 100% amadurecido, ela me passou outra visão, outra postura", disse ele.

O rapper afirmou que vai continuar amando a ex independentemente de "qualquer bagulho". Sobre o rumor de traição, ele afirmou: “Não fica falando coisas que você não sabe, esse vídeo é só uma montagem, a pessoa que está ali não é ela, aquilo é uma montagem, não uma verdade. Não fiquem falando da mina, não existiu traição, não existiu nada… vamos respeitar”, pediu.

Internautas compararam a situação com o fim do namoro entre Whindersson Nunes e Luísa Sonza. A cantora foi fortemente atacada ao assumir namoro com Vitão, acusada de trair o humorista enquanto eles eram casados. Somente quase um ano depois, Whindersson explicou que não houve traição.

Lara também usou as redes sociais para se defender dos ataques: "Vocês não sabem da missa a metade!! Tenham empatia, parem de especular o que não sabem e vocês não sabem de nada. Queria contar mas não posso, envolve muitas coisas, e eu respeito ele”.