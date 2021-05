Após negar traição, Whindersson fala que sofreu decepção após término

Após negar que Luísa Sonza teria o traído e que esse teria sido o motivo do término do casamento, Whindersson Nunes disse que ficou decepcionado após o fim do relacionamento com a cantora.

“Eu não sou nem nunca fui perfeito, e nunca cobrei perfeição de ninguém, mas depois do término aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste decepcionado, que não foi uma traição, mas depois passei a não botar mais a mão no fogo por ninguém e ficar na minha!”, disse o humorista no Twitter.

“Depois desse motivo que eu me senti muito nossa diploma de OTÁRIO, somaram-se várias outras coisas, que levam a não botar a mão no fogo mesmo por ninguém, depois das minhas conclusões segui minha vida, questionei sobre o assunto recebi um (emoji de pensativo) E fiquei na minha CALADO”, concluiu.

Um ano após o fim do relacionamento, a suposta traição de Luísa veio à tona depois de a cantora rebater um seguidor sobre o caso. Além disso, Luísa deixou de seguir e excluiu as fotos com Whindersson. O humorista, foi atacado na web por ter “permitido” o hater na cantora na época, mesmo sabendo que não houve traição. Na época, ele chegou a fazer piadas sobre o suposto “chifre” no relacionamento.