Naiara Azevedo relata ameaças do ex-marido e teme pela vida

Naiara foi à delegacia na madrugada de hoje (30) após desentendimento com o ex-marido e o irmão dele. A cantora afirma que foi impedida pela dupla de transportar equipamentos - que seriam propriedade conjunta do ex-casal- para o local onde ela iria se apresentar.

No declaração da cantora que a CNN teve acesso, ela diz que no mesmo período das ameaças também sofreu violência física. A ex-BBB chegou a declarar que na época o ex-marido falou que acabaria com a carreira e vida da cantora.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.