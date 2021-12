Mirella se pronuncia após suposta masturbação entre Dynho e Sthe

Conforme o comportamento de Dynho fica mais evidente com Sthe em “A Fazenda 13”, MC Mirella fica mais certa na sua decisão de ter dado entrada no divórcio do funkeiro durante o confinamento dele no reality show.

Nesta quinta-feira, Mirella usou o Twitter para comentar o assunto. Sem citar o nome do ex, a funkeira mostrou que ficou sabendo da mais nova situação - Dynho, segundo internautas, supostamente masturbando Sthe debaixo do edredom.

“Eita que os cobertores agitaram”, escreveu, para em seguida completar: “Hoje eu acordei com a real leveza e certeza das minhas escolhas e decisões”.

Mirella anunciou o divórcio de Dynho no dia 16 de novembro. O funkeiro está confinado no reality rural desde 14 de setembro, e a ‘amizade’ entre ele e Sthe Matos vem dando o que falar.

O noivo de Sthe, Victor Igoh, também anunciou o fim do relacionamento após a própria influencer admitir, durante conversa com Aline, que trocou carícias com Dynho na piscina.