Em A Fazenda, Sthe comemora aniversário de namoro que não existe mais

Porém, o que a confinada não sabe é que Victor anunciou o término do noivado com a influencer, na última segunda-feira (6), por conta da troca de carinhos dela com Dynho Alves, que acabou se tornando ex de Mirella e também ainda não sabe.

Em A Fazenda, Sthe Matos comemorou o aniversário de relacionamento com o (ex) noivo Victor Igor e ainda se declarou para o amado.

