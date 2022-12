Mileide Mihaile faz lipo LAD e mostra antes e depois; Veja

Mileide Mihaile, ex de Wesley Safadão, fez lipo LAD e mostrou o antes e depois da cirurgia. Ela também fez procedimentos no bumbum, com enxerto, suporte e lipoaspiração.

A cirurgia foi feita no final do mês de novembro, mas somente agora ela compartilhou com os seguidores como foi o processo. Nos stories, a influencer de 33 anos contou sobre o pós-operatório.

"Realizei um procedimento, chamado lipo LAD, com aplicação do Renuviu. É uma tecnologia que me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual", disse.

​