Melody ironiza sucesso de MC Loma: 'cresceu do nada'

“Não é desmerecendo ninguém, mas uma pessoa que ganhou fama… Eu já briguei com essa pessoa, mas me resolvi depois. Vou falar e vou brigar de novo”, iniciou Melody.

A cantora foi questionada sobre quem, em sua opinião, não merecia a fama que possuía. As duas já tiveram um atrito no passado.

Melody causou burburinhos ao ironizar o sucesso de MC Loma durante sua participação no “Sabadou com Virginia” deste sábado (14).

