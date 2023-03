MC Pipokinha recebe sexo oral de fã nua durante show; Vídeo

O sexo explícito aconteceu em cima do palco com uma multidão assistindo e, claro, filmando. MC Pipokinha vem sendo bastante criticada por seu comportamento, já outros saíram em defesa da artista, que é conhecida por protagonizar cenas de sexo em seus shows.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.