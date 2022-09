Marshmello estreia no Rock in Rio com rosto escondido por capacete sorridente

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Músico com bilhões de visualizações no YouTube, o produtor e DJ americano Marshmello se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio --e no Rio de Janeiro. Com repertório de música eletrônica, future bass e progressive house, o artista sobe ao palco Mundo, em noite eletrônica, às 22h20 deste sábado.

Marshmello já ganhou o American Music Awards na categoria de melhor artista eletrônico, em 2018. Hits como "Alone" e "Happier" devem estar no setlist do artista. Somados, os dois contam mais de 3,3 bilhões de visualizações no YouTube.

O músico --cuja identidade é mantida em segredo, mas que se acredita ser o DJ americano Christopher Comstock, de 30 anos-- é conhecido pelo disfarce de capacete com o desenho de um marshmallow sorridente. Ele chegou ao Rio na sexta-feira com o rosto coberto por máscara e capuz.