Marina Ruy Barbosa se pronuncia sobre polêmica após curtir post de Ícaro Silva

Marina Ruy Barbosa teve seu nome envolvido na troca de críticas entre Tiago Leifert e Ícaro Silva nesta quarta-feira, 22, após a atriz curtir o ácido post do ator em resposta ao apresentador. Leia na íntegra o que a atriz escreveu: “Agora fui envolvida em uma polêmica à toa! Mas vamos lá… não suporto confusão e briga… Eu amo o Tiago. Acho ele uma das pessoas mais legais, reais e generosas desse meio artístico. Fora que sou fã do trabalho dele desde beeem antes do BBB. Conheço o Ícaro também desde que eu era criança, até TV Globinho ja apresentamos juntos e também tenho um carinho, admiração e respeito enorme por ele. Fora o ator gigante que ele é. O que EU acredito é que a gente pode ter opinião sobre tudo mas deve tomar cuidado pra não machucar e ferir outras pessoas e quem está ao nosso redor. Por outro lado acho que todo mundo está aprendendo a lidar constantemente com a loucura que é esse mundo de rede social e seus efeitos e consequências. Então, queria só pedir pra que parem de colocar as pessoas de um lado ou de outro nessa história. Não é uma competição. E ninguém precisa odiar o Tiago pra gostar do Ícaro, nem odiar o Ícaro pra gostar do Tiago. Parem :)”.

