Ícaro Silva é detonado na web após negar participação no BBB22: 'entretenimento medíocre'

O ator Ícaro Silva foi detonado na web depois que descartou a possibilidade de participar do BBB22, que está marcado para estrear no dia 17 de janeiro de 2022. “Respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre. Parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o big boster brasil.”, escreveu ele em seu perfil no Twitter. Em seguida, ele apagou os posts, mas os internautas não deixaram passar e bombardearam o ator de críticas. o icaro silva batendo no portão do boninho depois de ficar fora das novelas da globo e do bbb pic.twitter.com/I852XUOzPt — academy award winner gableekx (@gableekx) December 21, 2021 Procurei o tweet do Ícaro Silva (@icsilva) sobre o BBB e não achei. Ele não aguentou o rajadão e excluiu?? Se tá tão excitado como disse em um tweet seguinte, devia ter assumido o BO e não ter deletado.



Mas assim, só duas coisas: — Trago Verdades (@Trag0verdades) December 21, 2021 A fic absurda do Ícaro Silva no BBB22 é a mais pesquisada na internet do que o trabalho dele em VS2, ele deveria agradecer pela fic do programa isso sim. — Mateus Costa (@mateusavilaa) December 21, 2021 O ator voltou ao Twitter e debochou dos ataques que recebeu após o seu comentário polêmico. Gente, eu to muito excitado que minha primeira interação em massa no site Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não to topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério. Amorzão — Ícaro Silva (@icsilva) December 21, 2021

