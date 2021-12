Arnaldo Jabor é internado após sofrer AVC

Arnaldo Jabor sofreu um AVC isquêmico (acidente vascular cerebral) e está internado em um hospital de São Paulo desde quinta-feira (17). Ele tem 81 anos e é jornalista e cronista do Jornal da Globo. O boletim médico sobre o estado de saúde de Jabor foi divulgado, nesta segunda-feira (20), e informou que ele está sedado. “O paciente Arnaldo Jabor foi admitido no Hospital Sírio-Libanês na tarde de quinta-feira, dia 17 de dezembro, com diagnóstico de evento cerebral agudo isquêmico. O paciente foi submetido a um procedimento vascular para desobstrução de coágulo e permanece em acompanhamento clínico ainda sob sedação”, diz a nota. O jornalista é conhecido pelas crônicas ácidas contra políticos e sobre tudo o que acontece no Brasil no Jornal da Globo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.