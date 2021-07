Marina Ruy Barbosa aparece com deputado em passeio romântico na França

Marina Ruy Barbosa ainda não falou publicamente sobre o romance com o deputado federal Guilherme Mussi, mas os ‘flagras’ do casal vêm aumentando.

Circula pela internet mais uma foto da atriz ao lado do político durante a viagem à França. No novo clique, ela aparece em uma embarcação, com a mão na perna do amado, que tem o rosto escondido por outra pessoa que ficou na frente da foto.

A atriz aparece com o mesmo look usado para o baile de gala da AmfAR, que faz parte do calendário do Festival de Cinema de Cannes. Os dois foram 'flagrados' juntos ao fundo de uma foto da atriz Nina Dobrev.

Na quinta-feira, o deputado, mesmo viajando, fez questão de marcar presença na sessão virtual da Câmara, para votar a favor do aumento do Fundão eleitoral para as campanhas políticas. Ele, que não está de férias, acompanha discretamente Marina Ruy Barbosa na viagem a trabalho da ruiva.