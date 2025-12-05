Mariana Goldfarb relata abusos em campanha contra violência; vídeo





O relato dela descreve em detalhes uma situação que é extremamente difícil de ser percebida e, principalmente, colocar em palavras. Quem passou por um relacionamento abusivo percebe perfeitamente o que ela está a dizer.



Mais importante do que especular sobre quem é o… pic.twitter.com/mD759iJmFC — Priscila (@Priscilapsn) December 5, 2025

A modelo e apresentadora Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, voltou a relatar episódios de abuso vividos em um relacionamento do qual conseguiu se afastar. Embora fale sobre o tema com frequência, ela não cita nomes. Mariana e Cauã se relacionaram por cerca de sete anos, iniciando o namoro em 2016, casando-se em 2019 e anunciando o fim da união em 2023.

O novo depoimento foi divulgado em um vídeo do Ministério Público, como parte da campanha nacional 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres, promovida pelo Ministério das Mulheres em parceria com secretarias e órgãos estaduais.

“Consegui sair num momento em que tinha só mais 5% de oxigênio. Ou usava aqueles 5% ali, ou ia morrer. Percebi que estava em um relacionamento abusivo. Acho que desde muito cedo, mas não sabia nomear. A violência psicológica não deixa marca visível, mas, olhando para trás, eu consigo ver como ela foi se manifestando: queda de cabelo, olho tremendo, falta de apetite, anorexia”, relatou. A fala repercutiu nas redes sociais e muitas mulheres se identificaram com o relato.