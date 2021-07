Maria Melilo relembra estratégia para fazer sexo no BBB11

Maria foi a campeã do reality e também se envolveu com MauMau antes da entra de Wesley.

“Você acha que eu ganhei porque? Porque eu fui para baixo do edredom. Mas é lógico, né? Tem que fingir que está dormindo. Eu, no caso, ninguém nem imaginava o que estava acontecendo. Ele [Wesley Schunk] era mineirinho, então você sabe, né? Depois de tomar uns drinks, depois da festa... Tipo assim, né... Vai de conchinha. Finge que está dormindo, mas não está nada dormindo. Tem que disfarçar. Vai ficar três meses sem transar?”, explicou.

A ex-bbb Maria Mello participou do podcast “Papagaio Falante” com Sérgio Mallandro e relembrou a estratégia que usava para transar no BBB11.

