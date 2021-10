Mãe de Gabriel Medina diz para filho que tem vídeo de sexo de Yasmin Brunet com outro

Simone não parou por aí: “Ah, eu me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chup***. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando”, disse.

No print, divulgado pelo colunista Leo Dias, Simone chega a dizer que tem um vídeo de sexo antigo de Yasmin com outro homem e diz que a modelo, assim como a mãe, Luiza Brunei, fazem filme pornô.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.