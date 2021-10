Mãe de Gabriel Medina escreve carta para o filho após ser bloqueada

A briga envolvendo Gabriel Medina e sua mãe, Simone Medina, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (12). O colunista Leo Dias divulgou uma carta com exclusividade da matriarca enviada ao surfista após ela ser bloqueada de todos os meios de comunicação.

No texto, Simone avisa que a porta de sua casa sempre estará aberta para o filho e também pede para que Medina procure sua irmã mais nova. "Ela te ama e não tem nada a ver com essa escolha que foi somente sua, filho. Ela é uma bênção e não merece passar por tudo isto", diz um trecho da carta.

Leia a carta na íntegra

Filho,

Hoje se encerra um ciclo de uma vida, para se iniciar outro.

Este ainda não é o tempo para falarmos, por isso, escrevo.

Esperamos que você seja muito, muito feliz com as suas escolhas, que tenha paz e tranquilidade para viver este novo tempo.

Minha oração é para que Deus tenha misericórdia e guarde você de todo o mal, este tempo todo estamos em silêncio pois nada do que pensam ou falam nos define.

Somente nós sabemos o que vivemos e, quanto a isto, não há discursos ou mentiras que prevaleçam, mesmo hoje você não enxergando.

Está tudo aí dentro de você, a semente foi plantada e, em tempo oportuno, dará seus frutos. Estamos na terra para este plantio, ficamos por aqui em paz pois fizemos nossa parte até aqui, errando ou acertando sempre buscamos passar o melhor para vocês. Um dia terão seus filhos, crescerão e entenderão. E neste dia, saiba que nossa casa estará aberta FILHO e nossa mesa posta com o melhor que temos no armário para vocês, para que ali encontrem descanso e uma comida quentinha feita com muito, muito amor pra você se sentir alimentado e protegido, fisicamente e espiritualmente nas suas horas de lutas como sempre foi e, neste momento que na sua mente cauterizada por algo que você terá que passar, não cabe a mim julgar, você não consegue lembrar dos tempos de guerra aonde você foi consolado com muito, muito amor e paz no seu coração.

Pois, toda mãe boa ou ruim paga um preço de sangue para trazer um filho ao mundo.

E isto é muito sério no mundo espiritual, pois Jesus pagou um preço de sangue para nos salvar. Tudo está ligado no mundo espiritual e físico. O sangue dá vida, liga as pessoas eternamente, você aceitando ou não, independente dos meus erros ou acertos, pois Deus quem me escolheu para ser sua mãe e você para ser meu filho. Não pedimos e em tudo há propósito Dele.

Ele não perde nada, por isso te desejo o melhor desta terra. Mesmo que bem longe, a mídia não me define, o que pensam não me define, o que falam não me define.

Mas o que Deus pensa e planejou para mim, isso sim me define. Filho, Deus te abençoe, e quando tiver tempo leia a história de José, vai entender como foi minha vida e o Espírito Santo de Deus falará ao seu coração. Até um dia! Deus é quem sabe deste dia! Nós simples mortais! Beijos no coração.

OBS: procure sua irmãzinha, ela te ama e não tem nada a ver com essa escolha que foi somente sua, filho. Ela é uma bênção e não merece passar por tudo isto. Só tem 16 anos. Obrigada!

Sabe por que Jesus e as mães pagam o mesmo preço de sangue para dar vida? Porque o amor de mãe é o mais próximo do amor de Deus. Suporta tudo! Não existe amor igual no mundo todo! Deus te abençoe! Sua mãe.