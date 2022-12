Lumena dá 'cavalgada' sem descanso em rapper no De Férias com o Ex; Vídeo

Agora foi a vez de Lumena aproveitar a suíte master no ‘De Férias com o Ex’. A ex-BBB levou o rapper The Boy e lá rolou sexo na banheira.

Ao chegar na suíte, os dois protagonizaram uma série de amassos na banheira. O clima esquentou mais ainda na cama.

Lumena e The Boy pic.twitter.com/ri8qprGqPX — Só Mídias (@MidiasSo) December 8, 2022

Os dois transaram e encerraram a noite conversando sobre o climão que ficaria na casa. The Boy estava tendo um affair com Bifão, que também está no reality.

A ex-A Fazenda ficou aos nervos quando a ex-BBB escolheu o rapper para a suíte. “A Bifão faz uma cara de bicho quando alguma mina se aproxima de você”, disse Lumena. “Mas aí é problema de vocês, com ela, se isso intima vocês”, devolveu The Boy.