Vídeo mostra MC Mirella transando loucamente na piscina no 'De Férias com o Ex'

MC Mirella transou à plena luz do dia na piscina com direito a close nas câmeras no "De Férias com o EX", da MTV.

eu vi mas eu vou fingir que não vi boa noite #DeFériasSalseiroVIP @badmirella @willguimaraes pic.twitter.com/gCOgVYOIYO — MTV De Férias Com o Ex Brasil (@MTVDeFeriasBR) December 7, 2022

A funkeira não está para brincadeira no reality show de pegação, e já protagonizou várias cenas explícitas de sexo, com direito a suruba, sexo oral e até beijo grego.

Uma delas, exibida pela emissora, mostra a musa do Only Fans transando com o participante Will Guimarães na piscina, fazendo caras e bocas enquanto se movimenta num ritmo frenético.