Lucas Rangel e Lucas Bley se casam em cerimônia luxuosa em SP

A data foi escolhida também em homenagem à mãe de Bley, que faria aniversário hoje se estivesse viva. "Mãe, chegou o dia do meu casamento! O dia 11/11 finalmente chegou. (...) Decidi tornar o seu dia o meu dia também. Essa é a forma de te trazer aqui comigo no dia mais especial da minha vida. O meu amor por você é algo que não consigo falar, escrever nem demonstrar a intensidade", disse.

O influenciador Lucas Rangel se casou nesta segunda-feira (11) com Lucas Bley, em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, na zona sul de São Paulo. O casal, que se conheceu em 2020, assumiu namoro em junho de 2021, e os dois já se casaram em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Simplesmente os votos do Lucas Bley para o Lucas Rangel no casamento deles pic.twitter.com/fIzwqWGTto

