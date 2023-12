Luca de Castro, pai da atriz Carol Castro, morre aos 70 anos

Carol Castro disse ainda o quanto seu pai era querido por todos: “Foi professor durante anos e anos, e eu até perdi a conta de quantas vezes fui parada na rua pra comentarem com brilho nos olhos: ‘fui alunx do seu pai! Como ele tá?’ ‘Nossa, como ele é maravilhoso… aprendi muito com ele’. Para muitos, um eterno mestre. Pra mim, para o infinito e além.”

Nas redes sociais, a atriz lamentou a perda do pai. "Ele estava todo orgulhoso. Feliz que sua perna estava ficando 'tinindo', como ele dizia. Minha referência. Pedaço imenso de mim. Meu melhor amigo. Entre amigos, eu era a "Luquinha" e ele o "Carolzão". Não sei o que pensar. Me faltam palavras…”, escreveu.

Luca de Castro, pai da atriz Carol Castro, morreu aos 70 anos, neste domingo (17). Ele era ator, diretor e estava se recuperando de uma cirurgia no joelho. No entanto, a causa da morte dele não foi divulgada.

