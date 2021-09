Lívia Andrade critica Pétala Barreiros em vídeo: 'mulheres que batalham'

Lívia Andrade usou o Instagram mais uma vez para rebater situações sobre o caso envolvendo o seu namorado, o dono da AudioMix, Marcos Araújo, e a ex-mulher dele, Pétala Barreiros, mãe de seus dois filhos.

A apresentadora apareceu ao lado do segurança que foi filmado ao seu lado no vídeo em que aparece na porta do laboratório enquanto Pétala entrava para fazer o exame de DNA no filho mais novo, requerido por Marcos. Lívia desmentiu que o segurança seja policial e que estivesse armado naquele momento.

Ela afirmou, ainda, que tem com o segurança um trabalho em comum numa ONG numa comunidade, e sugeriu que as pessoas que vêm a criticando, que façam doações para as mais de 10 mil mulheres que são mães solo.

“A gente faz um trabalho com mulheres que realmente não recebem assistência nenhuma, não têm trabalho, não têm luxo, não têm segurança, motorista, carro blindado", disse.

“Qualquer ajuda é bem-vinda porque essas mulheres realmente não recebem nenhuma assistência”, disse, insinuando que Pétala recebe assistência do ex-marido.

Em seguida, ela afirmou que anda com segurança justamente por conta dos ataques que vem recebendo, e que a sua cabeleireira passou a receber ameaças por trabalhar com Lívia. “Ela é mãe de 2 filhos, e batalha [entonação irônica] pra ter as coisas, e você aí mulher que tá julgando e indo na página profissional dela e acabar com ela. Não se esqueçam que estão aí falando [de Pétala]: ‘ah, coitadinha, desamparada’... Então. Eu sou a vilã. Mais pessoas inocentes sendo atacadas. E tem ameaças pra mim, e esse é mais um motivo pelo qual eu ando com segurança”.