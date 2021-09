Pétala quebra silêncio sobre ex e Lívia Andrade e conta que recebeu ordem de despejo

Pétala Barreiros falou nesta quarta-feira (22) sobre mais um desdobramento nas batalhas contra o ex-marido e pai de seus dois filhos, o empresário Marcos Araújo, dono da AudioMix. O caso voltou à tona após a apresentadora Lívia Andrade, atual de Marcos, aparecer na porta do laboratório enquanto Pétala entrava no local para fazer o exame de DNA no filho, solicitado por Marcos.

No Instagram, ela contou que recebeu uma ordem de despejo para deixar o apartamento onde mora com os filhos, com prazo de apenas 5 dias. E disse mais sobre o assunto, além de afirmar que o filho mais velho recebeu um pré-diagnóstico de autismo, mas teve o plano de saúde cancelado por Marcos.

"Sumi um pouquinho ontem, precisava de um tempo para mim, para colocar a cabeça no lugar. Ontem não foi um dia fácil para mim, porque a situação reascende muitos gatilhos de situações que eu já vivi. Foi um pico de emoções. "Desde janeiro vem acontecendo tanta coisa... rastreador no meu carro, denúncia 'anônima' de maus tratos com meus filhos e ameaças (isso compartilhei um pouco com vocês, nas não contei metade do que vem acontecendo comigo e minha família). Até ouvir que a Polícia Federal estava atrás de mim, eu ouvi".

"Isso tudo, não me atinge, pode pedir quantos DNAs você quiser, porque eu sempre vou lá dar a minha cara para bater pelos meus filhos. O que me atinge é que o Lucas recebeu um 'pré-diagnóstico' de autismo e quando vai com o seu filho nessa situação em um hospital e recebe a notícia que o plano de saúde dele foi cancelado pelo pai, isso me dói. Se não fosse pelos meus pais, que tinham feito outro plano de saúde para ele, nós teríamos ficado sem o atendimento."

"Vocês me perguntam o que eu sinto com essa situação toda, eu tenho que me colocar um pouco de fora, mesmo sendo muito difícil, eu não consigo acreditar que ele faça tudo isso por causa das crianças. Acho que é raiva de mim, mulheres vão entender isso, quando acontece o término de um relacionamento, e a pessoa não sai feliz. Acho que nos momentos de reflexão dele, por mais difícil que seja pensar isso, que ela sinta saudade, pelo menos, do Lorenzo, que ele conviveu durante sete anos".