Lívia Andrade se pronuncia após flagra no DNA do filho de Marcos AudioMix com Pétala

Lívia surpreendeu ao aparecer no local porque em janeiro, havia afirmado que estava solteira após as polêmicas envolvendo Marcos e Pétala

No Instagram, a ex-SBT afirmou que ela não expõe nada da sua vida pessoal e que sempre foi assim, mas que para ela é normal acompanhar nos momentos bons e ruins uma pessoa com quem ela está se relacionando. Ela bateu na tecla de que foi exposta em uma situação que não lhe diz respeito e que jamais imaginou que alguém filmaria um momento como aquele, que é um momento desagradável.

Caso Petala e Marcos Audiomix hoje foi o dia do exame de DNA a irmã da Pétala a foi quem filmou a Livia Andrade que ficou do lado de fora com seguranças esperando o Marcos. Lívia se pronunciou sobre o assunto nos stories. pic.twitter.com/kP2Ab9zsyu

Lívia Andrade quebrou o silêncio nesta terça-feira (21) após ser filmada na porta de um laboratório enquanto acompanhava do lado de fora o exame de DNA do seu namorado, o empresário Marcos Araújo (da AudioMix), com o filho Lucas, de 9 meses, fruto do casamento com Pétala Barreiros.

