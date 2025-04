Letícia Spiller "reencontra" sua versão paquita com IA e pede perdão: 'sinto muito'

A atriz destacou a importância de cuidar da própria criança interior e de se permitir sentir. “É se perdoar pelas vezes em que não soubemos cuidar, nem de nós, nem dos outros. É lembrar que não é fraqueza sentir. É fortaleza”, escreveu. Leticia também usou palavras de cura ao final do texto: “Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata.”

Leticia Spiller emocionou os fãs ao usar inteligência artificial para recriar um encontro com sua versão mais jovem, quando era paquita do Xou da Xuxa. No vídeo, divulgado nesta quinta-feira (24), a atriz aparece abraçando a si mesma ao som de “Fada Madrinha”, música emblemática da época. Na legenda, Leticia refletiu sobre acolhimento e autocompaixão: “A gente cresceu achando que precisava ser forte o tempo todo… mas força, às vezes, é saber parar.”

