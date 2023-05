Key Alves erra bandeira do México em tatuagem e internautas apontam: 'é da Itália'

Key Alves fez várias tatuagens novas e uma delas acabou repercutindo por conta de um erro.

A ex-BBB tentou homenagear o México, para onde ela foi durante o intercâmbio do BBB23 com o La Casa de Los Famosos, mas acabou fazendo o desenho da bandeira da Itália. Internautas apontaram o erro para a jogadora de vôlei:



“Galera, essas tattoos representam para mim tudo que vivi nesses confinamentos e como a minha vida mudou! Decidi fazer uma homenagem tatuando POSTURADA E CALMA, meu bordão do bbb; a chave, meu emoji em homenagem aos meus fãs; tatuamos também o coração com a bandeira do México; e uma homenagem linda que meus fãs fizeram ao falecimento do meu avô, enquanto estava confinada, que foi as coordenadas de uma estrela onde se encontra ele hoje”, escreveu ela.

Internautas zoaram a atleta pelo erro. Vale lembrar que outras duas tatuagens de Key já foram assunto enquanto ela estava no BBB23: uma que contém um erro em inglês, e outra em homenagem a Rodrigo Mussi. No caso do ex-BBB, Key tatuou seu nome após os dois ficarem somente uma vez, o que acabou repercutindo. Os dois ficaram pouco antes de Mussi sofrer um acidente quase fatal.

Já a outra tattoo com o erro em inglês traz a frase “Be beaultiful hurt”, que em tradução livre diz "Seja bonita machucada". No entanto, a intenção de Key era que a frase dissesse "Ser bonita dói”, e a forma correta de se escrever isso em inglês seria “Being beautiful hurts”.