Justiça manda penhorar bens de Luciano Szafir por dívida de R$ 100 mil em cartão de crédito

Se o pagamento nào for feito até a sexta-feira, dia 26, os bens do artista serão penhorados de forma virtual. "Caso indicado bem que não dinheiro ou frustrada ou insuficiente a penhora online, proceda-se a extração de mandado de penhora e imediata avaliação dos demais bens indicados pelo credor", diz a decisão.

No processo que se arrasta desde 2018, o banco Bradesco processa o ator pelo débito feito em dois cartões de crédito da bandeira American Express. Sem contar com juros e correção monetária, o valor é de R$ 104.130,49.

Luciano Szafir teve a penhora de seus bens determinada pela Justiça do Rio de Janeiro, devido a uma dívida que ultrapassa R$ 100 mil no cartão de crédito.

