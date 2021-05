Juliette se arrepende e recusa convite para cantar com Luan Santana

Juliette Freire não vai mais ser a morena do clipe de Luan Santana, depois de aceitar a proposta publicamente. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do O Dia, a campeã do BBB 21 colocou o seu empresário, Huayna Tejo, para negar a participação.

Conforme a colunista, a recusa de Juliette veio após a Sony Music, gravadora de Luan Santana, procurar a equipe da paraibana para acertar detalhes como o cachê.

Além ter se arrependido de aceitar ao vivo a proposta de Luan Santana, Juliette também recusou a proposta da Sony Music para assinar com a gravadora.

Fãs de Luan Santana, que torciam também por Juliette durante o BBB, ficaram decepcionados com a situação e alguns chegaram a retirar a figurinha de cactos, nome da torcida de Juliette, que mantinham em seus perfis.

Em conversa com o Extra, Juliette explicou que ainda não aceitou o convite, e não deixou claro sobre a recusa. “Eu conversei com Luan ao vivo pelo Multishow. Não conversei nada ainda sobre o clipe. Antes de tomar qualquer decisão, antes de assinar, preciso estudar o que eu realmente quero, como quero, e quando eu estiver empoderada dessa decisão de carreira, aí eu começo a fazer o que eu tiver vontade. Acho o Luan um artista maravilhoso, lindo, gatíssimo, mas cada coisa no seu tempo e no seu lugar pra gente não meter os pés pelas mãos. Eu tenho que ser muito prudente e aceitar o cuidado que quem gosta de mim está tendo comigo”, disse Ju.

Depois de vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão, Juliette já explicou que vai ser cautelosa ao assinar contratos, já que agora ela não procura mais dinheiro, e sim algo que ela realmente queira fazer.

Até a Rede Globo está precisando esperar mais com a ex-sister. Muito requisitada em vários setores, ela ainda não assinou contrato sequer com a emissora.

Enquanto isso, a Avon levou a melhor e já tratou de colocar Juliette como embaixadora da marca. A sister postou suas primeiras fotos de publicidade para a empresa nesta segunda.