Isadora Pompeo solta o verbo sobre casamento com Thiago Maia: 'humilhante'

Isadora Pompeo falou nesta terça-feira (1º) pela primeira vez sobre o fim do casamento com jogador do Flamengo Thiago Maia, de 24 anos, que chegou ao fim após apenas 2 meses.

No vídeo, ela diz que foi vítima de machismo, ciúmes e tentativa de controle, e que isso alguns dos motivos para o término. pic.twitter.com/2nqPfIMQBB — Central do Flamengo (@centraldofla) June 1, 2021

A cantora gospel de 22 anos disse que precisou de uns dias afastada para pensar, orar e descansar, compreendendo tudo o que aconteceu em sua vida. Ela deu a entender que o casamento acabou por falta de amor de Thiago.

"Eu me apaixonei, amei, me casei. Mas infelizmente as coisas mudaram de uma forma repentina e pegaram a mim e todos que me acompanhavam de surpresa. Foi bem difícil e no início era tudo maravilhosa. Mas depois de casada eu passei situações que hoje eu sei que muitas pessoas passam com isso. Precisei encarar muito ciúme, preconceito, machismo", disse ela, falando sobre Deus. "Eu achava que o que estava acontecendo era amor com medo de perder, mas hoje eu sei que pra amar alguém não é preciso diminuir ninguém. Nunca. Não é isso que Cristo nos ensinou".

Ela afirma que tentou manter o casamento porque casou "para sempre". “Mesmo passando por algumas situações humilhantes eu insisti, tentei de tudo pra gente continuar junto. E eu descobri que meu amor continua gigante mas era incapaz de amar por nós dois. Infelizmente, quando um não quer, dois não fazem, né?”.

A cantora também falou sobre “boatos e fofocas”, após a ex-noiva do atleta revelar que teria sido traída por ele com Isadora Pompeo. Assista na íntegra.