Jogador Thiago Maia e cantora gospel Isadora Pompeo se separam após 2 meses

Durou apenas 2 meses o casamento do jogador do Flamengo Thiago Maia, de 24 anos, com a cantora gospel Isadora Pompeo, de 21 anos, segundo Leo Dias, do Metrópoles.

Depois de um casamento realizado no dia 28 de fevereiro de 2021, em uma casa de festas, nesta semana os dois apagaram as fotos juntos e deixaram de se seguir nas redes sociais. Eles não se pronunciaram sobre o fim do casório.

Natural de Boa Vista, Roraima, Thiago está lesionado desde novembro e deve retornar aos gramados em breve pelo Flamengo. O técnico Rogério Ceni indicou a sua volta após o Fla conquistar o Carioca em cima do Fluminense.

Já Isadora anunciou que vai abandonar as redes sociais por um tempo. . “Vou dar um tempo das redes socais. Quando estiver pronta pra conversar sobre tudo, voltarei. Amo vocês e Jesus está cuidando de tudo. Até mais, meus passarinhos”, escreveu a dona dos hits “Oi Jesus”, “Seja Forte” e “Hey, Pai”.

A cantora é uma das mais famosas no mundo gospel e também joga futebol, o que faz com que ela seja alvo de especulações preconceituosas por parte de alguns membros mais conservadores da igreja.

No ano passado, Isadora revelou que passou por uma depressão e chegou a cogitar deixar o ministério devido à tristeza profunda. Ela também desabafou sobre ter sua sexualidade questionada só por jogar futebol: “É muito chato ser julgada e padronizada a uma coisa que eu não sou, porque as pessoas colocaram na cabeça que eu sou”.