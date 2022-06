Irandhir Santos cai do cavalo durante gravações de Pantanal e passa por cirurgia

O ator Irandhir Santos, que interpreta José Lucas na novela Pantanal, caiu do cavalo durante as gravações e passou por uma cirurgia no ombro.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, o acidente ocorreu enquanto o elenco gravava no Mato Grosso do Sul. Irandhir começou a sentir fortes dores no ombro e foi levado para um hospital local onde foi informado sobre a necessidade da cirurgia.

O ator, então, pediu para que o procedimento fosse realizado em Recife, onde mora com o marido. Ele já se submeteu a cirurgia e passa por sessões de fisioterapia. A previsão é que ele retorne às gravações na próxima semana.