Alanis Guillen, de Pantanal, comenta relação com Jesuíta Barbosa após rumores de namoro

Alanis Guillen, a Juma no remake de "Pantanal", comentou os rumores de estar vivendo um romance fora das telas com Jesuíta Barbosa, o Jove na novela.

"Não [estamos namorando], ele é um grandessíssimo parceiro. Essa história surgiu porque nossa conexão é muito livre. A gente acabou criando intimidade.", disse em entrevista à revista Glamour.

"As pessoas acabam criando narrativas, mas é por isso: é um afeto, um respeito, a gente super se admira e se quer muito bem", completou.

A atriz também comentou como lida com as cenas de nudez da trama e revelou que a nova versão da novela tem menos exposição se comparada ao folhetim original. "A minha relação com isso é tranquila. Estou ali pela Juma e a Juma não tem medo do corpo dela. Ela não vê essa malícia que a gente coloca. A socialização dela é com os bichos livres, a natureza. Ela sente a água bater no corpo inteiro, o sol. E eu também trago um pouco isso. Sou muito sensorial.".

Alanis também falou sobre as referências que usou para viver o papel: " Fui atrás de entender o que era isso que todo mundo falava, com uma memória afetiva tão forte. Quando rolou o teste, e logo depois a confirmação de que eu tinha passado, assisti a algumas coisas para entender o que era isso, toda a atmosfera desse "Pantanal" e dessa Juma que todo mundo falava.".

"Eu e a Cris [Cristiana Oliveira] tivemos um encontro lindo. A gente foi trocando algumas sensações, percepções", disse.