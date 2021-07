Inocentado, Douglas Sampaio diz que Rayanne Morais forjou sequestro e sumiço de cachorro

Após ser inocentado pela Justiça no caso em que a ex-noiva Rayanne Morais o acusava de agressão e ameaça, Douglas Sampaio usou as redes sociais para fazer um suposto “exposed” da atriz. O ex cobrou os meios de comunicação que divulgassem a decisão judicial que o inocentou, e fez sérias acusações contra Rayanne Morais.

O ator, que pretende processar a ex por danos morais, alega que Rayanne teria forjado um sequestro, fingido o desaparecimento do seu próprio cachorro e comprado alianças falsas da Bvlgari para pedi-lo em noivado e gerar notícias nos sites de fofoca, o que segundo o ator, aconteceu porque ele queria terminar o namoro e ela teria medo de perder o engajamento que tinha como casal nas redes sociais. “Ela é uma pessoa acostumada a cometer crimes”, acusou. Na época, os dois eram muito “shippados” pelos fãs de “A Fazenda”, da qual ele foi campeão.

Até o momento, Rayanne ainda não se pronunciou sobre as alegações do ex.