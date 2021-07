Douglas Sampaio é inocentado em processo de agressão contra Rayanne Morais

O ator e campeão de “A Fazenda 8”, Douglas Sampaio, foi inocentado por falta de provas, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no processo em que a ex-noiva Rayanne Morais o acusava de violência doméstica, ameaça e perturbação. A decisão veio cinco anos depois do início da ação.

Segundo o Notícias da TV, na ação, Rayanne afirmou que foi ameaçada de morte em dezembro de 2016, com a frase: "Vou ferrar com sua vida e com sua carreira".

Ela também alegou que o ex perturbou sua tranquilidade após ela deixar a casa do casal, no dia 30 de novembro, fazendo inúmeras ligações telefônicas e visitas inesperadas na casa de Carla Prata, onde ela estava abrigada.

O ator depôs afirmando que não teve contato com a ex desde o dia da mudança de Rayanne, a não ser quando tentou resolver uma multa de trânsito com a ex. Ele afirma que não sabia onde ela morava e que chegou a se retirar de um evento no Copacabana Palace quando soube que ela estava lá.

A juíza Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri concluiu que não havia provas dos supostos crimes alegados por Rayanne.

Douglas comentou a decisão: "Estou feliz com a resolução do caso, da minha inocência. É um alívio para mim perante as pessoas. A verdade sempre esteve comigo. Nunca fiz nada. E que ela pague agora para a Justiça. Não pode ficar impune uma mentira dessa. Uma acusação tão grave e tão devastadora na vida de alguém", afirmou o ator ao A Tarde É Sua, da RedeTV!. "Essa denúncia me causou sérios problemas, grandes danos que até hoje não recuperei. Mas se Deus quiser, vou recuperar. Sei que a Justiça de Deus tarda, mas não falha".

Além de Rayanne, outra ex-namorada de Douglas acusou o ator de agressão. Após a agressão não ter sido comprovada, ele entrou com uma ação de danos morais contra a ex, que foi condenada a pagar R$ 10 mil de indenização ao ator.