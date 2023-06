Influencer expõe conversa privada com Neymar: 'pena que namora'

"Em 2020, tinham muitas trends por aqui. Fiz uma trend de trollagem em que a gente escrevia 'pena que namora'. Mandei pro Neymar e para mais um monte de pessoas. Não lembro se ele namorava na época, eu namorava. Marquei como não lida e parecia que ele tivesse me mandado a mensagem. Mostrei para a pessoa (com quem eu namorava)", admitiu.

"Três anos depois você me responde kkkkk”, brincou Nicole. “Eu ri, porque continuo igual em 2020”, justifica Neymar. Atualmente, o craque do PSG namora Bruna Biancardi, que está grávida do primeiro filho do casal.

Na mensagem por meio do direct do Instagram, Nicole enviou uma mensagem para o jogador em 2020. “Pena que namora, né?”, dizia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.