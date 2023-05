Neymar fecha hotel de luxo para chá revelação do filho com Bruna Biancardi

Ele já é pai de Davi Lucca, da relação com Carol Dantas. O casal viajou recentemente para Cannes e também marcaram presença no GP de Mônaco.

A influencer anunciou a gravidez três meses após reatar com o jogador do PSG. Ao responder perguntas dos seguidores, Bruna contou que acredita que será mãe de menina, já Neymar acha que é outro menino.

E não para por aí. Neymar teria fechado o hotel de luxo Portobello Resort para acomodar amigos e familiares do casal para o grande evento, conforme divulgado pelo perfil Condomínio da Fifi. A diária no hotel custa em média R$ 1,4 mil.

O chá revelação de Bruna Biancardi e Neymar promete ser um dos eventos do ano, que ocorrerá no dia 24 de junho na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio, segundo o jornal Extra.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.