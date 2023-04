Bruna Biancardi tem afastado amigos interesseiros da vida de Neymar

Namorada e mãe do filho de Neymar, Bruna Biancardi tem adotado uma postura diferente das ex-namoradas do jogador e conseguido afastar amigos interesseiros da vida do craque.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, Biancardi adotou a tática de não bater de frente com barracos ou escândalos ao perceber que alguns amigos não são boa influência.

"Ela consegue fazer com que o Neymar abra o olho sem fazer barraco. Aos poucos, ele vem parando de andar com pessoas que são interesseiras e só querem festa. Algo sem alarde. Sem brigas. A Bruna consegue isso com jeitinho", disse uma pessoa próxima à coluna.

Outra fonte afirmou que alguns parças que não amigos de verdade já têm se afastado do craque.

A atitude de Bruna em ‘blindar’ Neymar encher os olhos do sogrão, Neymar pai, que dar total apoio à relação. Bruna, agora, só falta conquistar a sogra, Nadine, que tem certa rejeição pela influencer.