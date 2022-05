Guta Stresser diz que espera pedido de perdão e segue brigada com Pedro Cardoso após 10 anos

Guta disse que espera um pedido de desculpas do ator até hoje. “Não tenho [mágoa], mas eu acho que me prejudicou. Para começar, foi muito maior do que precisava o tipo de desqualificação. Imagina falarem: 'Você não é nada, só existe porque eu existo', em alto e bom tom, para todo mundo ouvir. Me acusou de coisas que eu considero inverdades, injustas. Estou esperando [o pedido de perdão] até hoje. Hoje em dia para trabalhar com ele [Pedro Cardoso], só ganhando o dobro”, finalizou.

