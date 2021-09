Grazi Massafera apaga fotos com Caio Castro após flagra do ator com loira

Grazi Massafera apagou do Instagram as fotos com Caio Castro. Ontem, o ator foi flagrado com uma loira após balada em Minas Gerais.

O casal terminou o namoro de 2 anos no mês passado e logo depois surgiram rumores de que o ator teria marcado de reencontrar uma ex-affair, a atriz Larissa Bonasi. Os dois negaram e Caio se revoltou por ter sido acusado de traição.

Caio mantém as fotos com Grazi em seu perfil no Instagram.