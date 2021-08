Caio Castro se revolta ao ser acusado de trair Grazi Massafera

Ao noticiar o fim do relacionamento, o colunista Leo Dias afirmou que Caio já estava de encontro marcado com Larissa Bonesi, atriz brasileira que trabalha na Netflix na Índia, onde mora. Larissa estaria de malas prontas para ir a São Paulo, onde deve acontecer o encontro.

Neste domingo (29), Caio Castro rebateu as informações de que teria traído Grazi Massafera e que esse foi o motivo do fim do relacionamento com a atriz, com quem já morava junto.

