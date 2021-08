Tentando engravidar, Bárbara Evans chora ao ver resultado da biópsia em embriões

"Vai começar com chororô. Pode ver que eu já estava chorando. O resultado da biópsia saiu. De sete embriões a gente ficou com três saudáveis. A gente precisava de quatro, a doutora recomendou que a gente fizesse mais dois ciclos seguidos de captação de óvulo, agora", disse ela, em vídeo no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.