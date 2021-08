Internautas resgatam discussão entre Huck e Mion por entrega de pizza

Luciano Huck e Marcos Mion já protagonizaram um climão na internet anos atrás. Os internautas resgataram o barraco de 2014 em meio à despedida do marido de Angélica do “Caldeirão”, que passará a ser apresentado por Mion.

Na ocasião, Huck acusou Mion de plágio em um quadro no programa “Legendários” que envolvia entrega de pizzas. Mion rebateu com jogo de cintura, explicando que o formato foi comprado pela Record, e não copiado. Luciano se referia a copiar o quadro do Caldeirão, que fez o mesmo antes. “Entregar pizza? Me soa familiar.”, escreveu o marido de Angélica.

“Lu, COMPRAMOS esse formato da Armoza! Record investiu! 1' vez! Me deixa ser um pouco feliz!”, disparou Mion, que depois voltou a escrever: “Repetindo: COMPRAMOS esse formato de quem criou! Produtora israelense! Não copiamos.”.

Na época, a situação virou capa de uma revista, e Mion reclamou do exagero, afirmando que tem problema nenhum com o colega: “Gente!?Isso é verdade?? Transformaram essa historia numa guerra!! Parem com isso, peloamor!! Eu adoro o @LucianoHuck”.

Entregar pizza? Me soa familiar. — Luciano Huck (@LucianoHuck) April 13, 2014

Gente!?Isso é verdade?? Transformaram essa historia numa guerra!! Parem com isso, peloamor!! Eu adoro o @LucianoHuck pic.twitter.com/tLIWo5fxt5 — Marcos Mion (@marcosmion) April 16, 2014

Águas passadas - Ao ser contratado pela Globo, Mion teve uma recepção calorosa. Extremamente feliz com a nova contratação, o apresentador também foi bem recebido por Luciano Huck, que lhe deu dicas de como comandar o “Caldeirão”.

No último sábado (28), Huck rasgou elogios ao seu sucessor: "Estou muito feliz por você. Você é um moleque espontâneo. Você foi amadurecendo ao longo da vida. Ela te impôs obstáculos e você amadureceu. Você resgata um pouco o que foi o Chacrinha antes da gente".

Mion respondeu: "Tem uma coisa impressionante que já estou sentindo: o que você criou no sábado à tarde na televisão é muito forte. Você construiu um legado imbatível. Tenho certeza que você vai arrebentar [no Domingão], irmão”.