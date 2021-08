Caio Castro mantinha contato com ex em namoro com Grazi; ator marcou reencontro

Caio Castro já fez a fila andar após o fim do relacionamento de quase dois anos com Grazi Massafera, e novos detalhes foram revelados. A atriz Larissa Bonesi, estrela da Netflix Índia no filme “Penthouse”, chega ao Brasil na próxima segunda-feira (30), e os dois teriam marcado um reencontro.

Segundo Leo Dias, a curiosidade é que ambos já namoraram e Caio nunca parou de manter contato com Larissa, mesmo estando já morando até junto com Grazi. “Eles são ex-namorados, quando Caio estava no início da carreira, mas nunca cortaram os laços. A viagem que ele fez recentemente com a Grazi (Massafera) para a Índia, era por causa da Larissa”, disse uma fonte.

Os dois teriam intensificado o contato nas últimas duas semanas. “Tem até ligação de FaceTime em que Caio pede para ela vê-lo dormindo”, revelou a fonte.

Ainda segundo Leo Dias, Larissa Bonesi tem 31 anos e é dona de um gênio forte. Famosa na Índia, a brasileira é conhecida por trabalhos na indústria de filmes Telugu, no país.