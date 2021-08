Grazi Massafera fala sobre fim de namoro com Caio Castro

Grazi Massafera se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento de quase dois anos com Caio Castro.

"Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história.”, disse a atriz, em conversa com a revista Ela, do O Globo, da qual é capa neste domingo (29).

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, os ator já deixou o apartamento de Grazi, onde os dois moravam juntos, voltou para São Paulo e está de encontro marcado com a atriz Larissa Bonesi, uma ex-namorada com quem nunca perdeu o contato mesmo durante o relacionamento com Massafera. Larissa é brasileira famosa na Índia e estrela do fime “Penthouse” na Netflix India. Ela vem ao Brasil para encontrar o ex.