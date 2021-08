Show de Caetano Veloso em Paris tem gritos de 'fora, Bolsonaro'

Esse foi o segundo show da turnê europeia de Caetano, que teve inicio na quinta-feira (26), com apresentação em Hamburgo, na Alemanha. Os próximos shows serão em Bruxelas, capital da Bélgica, e segue em outras cidades de Portugal, como Lisboa e Porto, ambos com ingressos esgotados.

O vídeo com a palavra de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro foi publicado no story do Instagram do músico, além de outros que mostravam o público cantando "A Luz de Tieta" a capella.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante o show de Caetano Veloso em Paris, neste sábado (29), a plateia lotada gritava: "Fora, Bolsonaro". No palco estavam só os instrumentos do cantor e algumas pessoas andavam pelo local.

