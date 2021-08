Luciano Huck se emociona no último 'Caldeirão': '21 anos de transformação'

Nosso domingo ainda melhor a partir do dia 5 com Luciano Huck! #DomingãoComHuck pic.twitter.com/vdRkKqaH6t

Nas redes sociais, Luciano Huck já está em contagem regressiva para a estreia. O apresentador publicou um vídeo de chamada no Instagram da nova atração, intitulada Domingão com Huck. "Falta pouco. Estamos chegando", escreveu. A publicação foi comentada pela esposa, a também apresentadora Angélica: "Vem com tudo".

"Foram 21 anos de transformação. A gente coloca o último programa no ar com a sensação de dever cumprido e muita felicidade", se emociona.

Loucura, loucura, loucura! O último #Caldeirão do Huck já começou! Bora curtir com a gente? pic.twitter.com/6mK9WkHZaH

