Morte de Chadwick Boseman, o Pantera Negra, completa 1 ano; veja homenagens

O ator Josh Gad também homenageou o amigo: “Um ano depois, não se passa um dia que ainda não dói. Mas no escuro, ele sempre nos lembrou da luz. Ele era um anjo neste planeta e agora é um santo, no alto. Eu te amo e sinto mais falta do que nunca. Para sempre.”.

Há um ano o mundo ficou em choque com a morte precoce do ator Chadwick Boseman, o astro de ‘Pantera Negra’, aos 42 anos.

