Milionário Bruno Rudge termina com Duda Reis 1 mês após atriz assumir namoro

Chegou ao fim o namoro de Duda Reis com o milionário Bruno Rudge. Segundo Leo Dias, do Metrópoles, foi ele quem resolveu terminar o relacionamento com a atriz de 20 anos.

O casal chegou a viajar junto às Bahamas, com a família dele. Duda postou várias fotos, enquanto Bruno preferiu manter a discrição nas redes sociais.

Filho do vice-presidente do Itaú, Jose Rudge, Bruno é milionário e faz parte da alta sociedade paulistana. Ele é irmão da blogueira de moda Lala Rudge, com quem ele é cocriador da marca de lingerie La Rouge Belle.

Em 2015, rolaram rumores de que ele havia se relacionado com Marina Ruy Barbosa. Na época, a ruiva negou os rumores e disse que dava risada dos boatos. Em 2017, ele viveu um affair com a cantora Paula Fernandes, após o fim do noivado com o dentista Henrique do Valle. Na época, os dois foram vistos de mãos dadas e durante um jantar em São Paulo, mas o romance também não engrenou.