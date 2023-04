Giuliana Morrone é demitida da Globo após 28 anos

Um dos rostos mais conhecidos da emissora, a jornalista de 56 anos participava do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional e foi correspondente nos Estados Unidos entre 2008 e 2012, além de ter se destacado pela cobertura política, cobrindo o impeachment de Fernando Collor de Mello. Ela passou pelo SBT e pela Band por um breve período, retornando à Globo em 1995.

