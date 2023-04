Globo vai demitir jornalistas com altos salários: "incompatíveis com o mercado"

A TV Globo está se preparando para realizar uma nova leva de demissões, desta vez no setor de jornalismo, com objetivo de reduzir a folha de pessoal, com as saídas de profissionais com altos salários. De acordo com o site Metrópoles, a informação é do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro.

A emissora carioca “passa por um processo de ajuste”, segundo o sindicato, e por isso vai realizar “demissões pontuais”. A Globo vai mirar em jornalistas com “os salários mais altos” e que são "incompatíveis com o mercado”.

O sindicato repudia a decisão da emissora.

A Globo também confirmou ao site Metrópoles que está em processo de transformação e que está alinhando sua estratégia para manter equilíbrio de custos e investimentos para seu crescimento.